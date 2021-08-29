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«Ашан» сократит число своих магазинов в России

11:29, 29 августа 2021
«Ашан» сократит число своих магазинов в России Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
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Французская торговая сеть Auchan решила закрыть часть своих торговых точек на территории России. Об этом сообщает РБК.

На данный момент уже закрыты 17 магазинов французской фирмы. На данный момент в России насчитывается 95 гипермаркетов и 143 супермаркета. С 2020 года число торговых точек сократилось более чем на 32%. Частично торговая сеть сократила торговые площади. Данные нововведения связаны со сменой торговой концепции фирмы на территории России.

В 2020 году десятки сотрудников магазинов «Ашан» были уволены в рамках программы противодействия коррупции. Созданный владельцами торговой сети принцип внутреннего контроля выявил множественные нарушения должностных инструкций. По заявлениям руководства, уволенные сотрудники потеряли доверие компании из-за очень высокой опасности появления коррупционных схем на базе торговых площадок. «Ревизия» кадров торговой сети произошла после нескольких лет потерь в прибыли. Данные потери экспертами оцениваются на уровне 2-3%.

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