«Ашан» уволил десятки сотрудников в рамках программы по борьбе с коррупцией

https://static.news.ru/photo/1735dbac-e333-11ea-a04d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

Десятки специалистов российского подразделения «Ашана» в 2020 году потеряли работу, так как были «близки к коррупции», рассказал глава подразделения Йоханнес Толай.

Это произошло после создания в январе 2020 года комитета по compliance support — внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и её сотрудников законодательству. Создать такой отдел новый топ-менеджер подразделения распорядился почти сразу же после своего назначения в ноябре 2019 года, передаёт РБК.

Борьба с коррупцией, с откатными схемами — тема, которая тебя как топ-менеджера в розничной торговле сопровождает всегда, — пояснил Толай.

Уточняется, что все уволенные пренебрегали, по мнению работодателя, должностными инструкциями, потеряли доверие руководства и были близки к коррупции в конечном итоге.

Ранее экс-директор французского ретейлера в России Алексей Жарков сообщил, что «Ашан» ежегодно терял около 2–3% оборота (€80–100 млн) из-за коррупционных схем менеджмента. Антикоррупционный юрист выявил серию нарушений в отношениях с крупнейшими поставщиками. В августе 2019 года на Жаркова было совершено нападение, которое, по словам его адвоката Игоря Бушманова, в следственных органах связали с профессиональной деятельностью пострадавшего. Как заявлял юрист, в кругу установленных следствием лиц, которым могла мешать деятельность Жаркова, есть как сотрудники сети, так и французские граждане, имеющие отношение к деятельности компании.

В беседе с РБК Толай сообщил, что не знает подробностей случая с Жарковым, но, насколько ему известно, никто из сотрудников компании не проходит по делу в качестве свидетеля или подозреваемого.

Как писал NEWS.ru ранее, за полгода в России количество нераскрытых уголовных дел, возбуждённых по статьям о взяточничестве, выросло в три раза. Всего с января по июнь нераскрытыми остались 782 преступления, их количество увеличилось в два раза.