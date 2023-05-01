«Ашан» опроверг запрет на георгиевские ленты в гипермаркетах

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Сеть гипермаркетов «Ашан» опровергла сообщения о запрете использования георгиевских лент своим сотрудникам к 9 Мая. В российском подразделении «Ашан Ритейл» заверили, что в преддверии праздника работникам не рассылали никаких инструкций, передает РЕН ТВ.

Данная информация не соответствует действительности. В преддверии празднования в России 9 Мая магазины не получали никаких ограничивающих инструкций касательно тематической атрибутики и символики. Использование элементов тематического декора в сети не запрещено, — сообщили в компании.

Представители ретейлера напомнили, что георгиевская лента имеет статус символа воинской славы России, а в кодексе соответствующей акции указано, что ленточка не может быть объектом купли-продажи или выдаваться в обмен на покупку. Такие ленты распространяются волонтерами бесплатно, подчеркнули в пресс-службе «Ашана».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что из продажи в магазинах сети «Ашан» исчезли георгиевские ленты и другая продукция ко Дню Победы. Кроме того, сообщалось, что в Липецкой области сотрудникам напомнили о важности соблюдения «правил компании» и сообщили о запрете использования символики великой победы.

В начале апреля представители «Ашана» опровергли слухи о планах уйти из России. В торговой сети подчеркнули, что недостоверные публикации об этом были направлены на дестабилизацию.