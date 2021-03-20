Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву

https://static.news.ru/photo/bbb333d8-c163-11ea-9947-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Посол России в США Анатолий Антонов вылетел в Москву из Нью-Йорка. Ранее МИД РФ пригласил его для консультаций.

Как сообщил корреспондент ТАСС, Антонову пришлось приехать в Нью-Йорк из Вашингтона, так как из-за коронавируса прямое авиасообщение между столицами США и России отсутствует.

Антонова вызвали в Москву после агрессивных и некорректных высказываний Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Американский лидер заявил журналистам, что считает Путина «убийцей», а российское руководство должно будет «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы в 2020 году.

После громких заявлений Байдена Белый дом и Госдеп утверждали, что Вашингтон рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих обоюдный интерес, но не собирается сглаживать противоречия в двусторонних отношениях.

Ранее NEWS.ru писал, что российский телеведущий Андрей Норкин в своём ток-шоу на НТВ обсудил ситуацию вокруг отношений американского и российского президентов. Он вспомнил еврейскую шутку про этикет во время обсуждения дальнейшего развития отношений России и США в свете последних событий.