Аналитик: частичная мобилизация не принесет россиянам «тяжелых испытаний» Аналитик Колчин: частичная мобилизация не принесет россиянам никаких «тяжелых испытаний»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Указ президента Владимира Путина о частичной мобилизации не принесет россиянам никаких «тяжелых испытаний», сообщил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. В беседе с «360» он отметил, что панику в обществе наводят исключительно те личности, которые имеют сомнительную репутацию.

Конечно, у жителей России складывается определенный ассоциативный ряд, который связывает мобилизацию с некими испытаниями. Но нельзя сейчас говорить о каких-то серьезных действиях. Уже был очерчен тот ограниченный круг людей, который может быть мобилизован. И говорить о каком-то серьезном испытании для российского социума не приходится, — сказал Колчин.

По мнению аналитика, панику вокруг частичной мобилизации в первую очередь разгоняют именно лица прозападных медиагрупп и личности с сомнительной репутацией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что решение об объявлении частичной мобилизации было принято из-за того, что Россия на Украине сталкивается с военным потенциалом НАТО и ряда других недружественных стран. Представитель Кремля добавил, что об этом и говорил глава государства Владимир Путин в своем обращении.