Американский Рэмбо поехал на СВО из сочувствия к жителям Донбасса Доброволец ВС РФ из Америки получил российский паспорт в зоне спецоперации

Американец по имени Джон с позывным Рэмбо, участвующий в СВО на стороне России в составе 4-й танковой дивизии, получил российское гражданство. В интервью RT боец рассказал, что ранее работал сварщиком в аэрокосмической отрасли США и изучал робототехнику, но в конце 2023 года решил отправиться в зону спецоперации.

По его словам, он всегда сочувствовал жителям Донбасса, пострадавшим от затянувшегося с 2014 года конфликта. Джон признался, что изначально воспринимал происходящее как «братоубийственную войну», однако его позиция стала радикально пророссийской после того, как он увидел кадры расправ украинской стороны над пленными. Желание принять участие в операции американец объяснил нежеланием в будущем жалеть об упущенной возможности восстановить справедливость.

В первый год я был штурмовиком и пулеметчиком. После тяжелого ранения, которое едва не стоило мне жизни, я получил серьезные повреждения глаз и слуха, лежал в больнице. К счастью, меня перевели на должность оператора дронов, а через несколько месяцев — в разведку моего полка в качестве старшего оператора БПЛА, — подчеркнул Рэмбо, объясняя эволюцию своих взглядов.

Несмотря на первоначальные сложности с оформлением контракта в Москве из-за документов, он смог реализовать свое намерение в другом регионе. Сослуживцы называют американского бойца своим талисманом, отмечая его вклад в работу подразделения.

Ранее стало известно, что очередная группа добровольцев отправилась из аэропорта Грозного в зону СВО. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы прошли усиленную подготовку в Российском университете спецназа имени Владимира Путина. Новый отряд пополнит ряды спецназа «Ахмат».