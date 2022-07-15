Алкогольные предпочтения россиян изменились из-за конфликта с Западом В России выросло употребление слабого алкоголя, настоек, водки и ликерных вин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России значительно выросло употребление слабого алкоголя, настоек, водки и ликерных вин, рассказал NEWS.ru глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Продажи коллекционных вин и вин с защищенными указаниями производств с начала года упали на 36%, тогда как спрос на вина демократичных марок вырос на 22%. Это связано в том числе с уходом и подорожанием импортной винной продукции.

Так, продажи ликерных вин типа кагора и массандры с марта по май выросли на 110% по сравнению с весной прошлого года, а продажи слабоалкогольных напитков типа джин-тоника и подобных с содержанием до 9% спирта выросли на 74%. При этом винные напитки без добавления спирта стали покупать реже на 56,4%, а с добавлением — на 22,9%.

Подробнее читайте в материале NEWS.ru «Рекордный рост потребления алкоголя зафиксирован в России».

Ранее бренд-амбассадор крымского винодельческого хозяйства Сергей Александров объяснил, что россияне с недоверием относятся к отечественным виноделам, так как эта отрасль в России начала развиваться совсем недавно и эксперты пока не понимают, как работать с сортами винограда, которые растут только в РФ.