Актриса Агния Кузнецова впервые стала мамой. Сын, рождённый от 40-летнего танцора Максима Петрова, появился на свет в субботу, 7 декабря.
34-летняя артистка опубликовала фотографию первенца.
Спасибо, Господи! Сын. Моя вселенная, — подписала снимок в Instagram Агния Кузнецова.
Впервые о беременности актрисы стало известно в октябре, тогда она появилась на премьере картины «Текст» с заметным животиком,
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Светлана Лобода озадачила поклонников возможной третьей беременностью. Артистка опубликовала видео, в котором содержится намёк на появление у певицы малыша.
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