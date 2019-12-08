https://static.news.ru/photo/61886dae-19c2-11ea-ad2f-fa163e074e61_660.jpg Агния Кузнецова Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Актриса Агния Кузнецова впервые стала мамой. Сын, рождённый от 40-летнего танцора Максима Петрова, появился на свет в субботу, 7 декабря.

34-летняя артистка опубликовала фотографию первенца.

Спасибо, Господи! Сын. Моя вселенная, — подписала снимок в Instagram Агния Кузнецова.

Впервые о беременности актрисы стало известно в октябре, тогда она появилась на премьере картины «Текст» с заметным животиком, пишет «Экспресс газета».

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Светлана Лобода озадачила поклонников возможной третьей беременностью. Артистка опубликовала видео, в котором содержится намёк на появление у певицы малыша.