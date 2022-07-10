Активисты МГЕР «наградили» президента Украины Зеленского «орденом Иуды» Активисты МГЕР укрепили на воротах посольства Украины в Москве «орден Иуды»

Фото: Социальные сети

В воскресенье, 10 июля, активисты «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) разместили на воротах посольства Украины в Москве реплику так называемого ордена Иуды. Им царь Пётр Первый отметил переход гетмана Ивана Мазепы на сторону шведов во время Северной войны. Свою акцию представители МГЕР приурочили к очередной годовщине Полтавской битвы, которая состоялась в 1709 году. По словам председателя МГЕР Антона Демидова, которые приводит ТАСС, нынешний «орден» предназначен для президента Украины Владимира Зеленского.

Сегодня мы привезли для Зеленского орден Иуды. Он был изготовлен мастерами по просьбе уральских молодогвардейцев по аналогии с медалью Петра I. Диаметр ордена составил 30–40 сантиметров, вместо шнурка использовали цепь, — рассказал Демидов.

Он также добавил, что данный «орден» привезли в столицу юные партийцы с Урала. Они обернули его в грязное тряпье и положили в грубый деревянный «Не вскрывать! Иудино!».

У украинского посольства молодогвардейцы вскрыли ящик, достали медаль и повесили ее на ворота, — сообщил предводитель МГЕР.

По мнению Демидова, Зеленский совершил сопоставимые с Мазепой деяния, а именно — «развязал войну с Донбассом, открыто перешёл на сторону Запада, призывает ввести санкции против России».

«Орден Иуды» был изготовлен для гетмана Запорожского войска Ивана Мазепы, перешедшего на сторону шведского короля Карла XII и участвовавшего на его стороне в Полтавской битве — ключевом сражении Северной войны. За измену российскому царю гетман был подвергнут гражданской казни и лишён всех полученных от царя титулов и наград.

Антитеррористическая операция в Донбассе началась весной 2014 года, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались признать новое руководство страны, пришедшее к власти после событий на майдане в Киеве.

Владимир Зеленский был избран президентом Украины в мае 2019 года.