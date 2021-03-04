«Академик Черский» покинул немецкий порт Висмар

https://static.news.ru/photo/d8cb8c02-7ccc-11eb-b8fe-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может наряду с баржей «Фортуна» достроить газопровод «Северный поток — 2», простояв более месяца в немецком порту Висмара, покинуло его.

О его отправке из порта свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Ship Tracking. Направление движения «Академика Черского» пока не ясно. Трубоукладчик «Фортуна» при этом продолжает работы по укладке труб «Северного потока — 2» в водах Дании.

Газопровод «Северный поток — 2» свяжет Россию и Германию двумя нитками газопровода. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ. Прокладка газопровода была остановлена в декабре 2019 года после санкций в отношении швейцарской компании Allseas. В декабре 2020 года строительство продолжилось, судно «Фортуна» уложило 2,6 км труб в немецких водах. Недостроенными остались участки газопровода в водах Дании и около 28 километров в водах Германии. Датские власти разрешили использовать «Фортуну» для укладки труб с 15 января, в немецких водах можно продолжать работу до конца мая.

Как писал NEWS.ru, США не в первый раз используют практику введения санкций против конкретных судов, отметил директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Он напомнил, что подобное уже делалось для прекращения экспорта нефти Венесуэлой и Ираном — в санкционные списки включались отдельные танкеры, перевозившие венесуэльскую нефть, и их владельцы. Это осложняет хозяйственную деятельность попавших под ограничения компаний, предупредил эксперт. Введение санкций США против судна «Фортуна» не означает, что оно не может заниматься укладкой труб. Но это означает, что любые платежи в долларах США для компании, владеющей судном, будут невозможны.