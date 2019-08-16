Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, не проходил испытаний на птицестойкость в России. Об этом News.ru сообщили в Центральном институте авиационного машиностроения имени Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»).

Airbus A321 получил сертификат в 1990-е

В четверг, 15 августа, в двигатель самолёта, следовавшего рейсом Москва — Симферополь, попала стая птиц, предположительно чаек, что привело к потере тяги. Пилоты смогли в сложной ситуации успешно посадить лайнер в поле близ деревни Рыбаки. В результате все 226 пассажиров на борту остались живы.

В ЦИАМ имени Баранова корреспондентам News.ru рассказали, что данный самолёт не проходил испытания на птицестойкость в РФ.

Сертификат на Airbus A321 подтверждён Международным авиационным комитетом на основании документов, полученных при сертификации в Европе. Процедура валидации, то есть сравнения требований и зачёта ранее проведённых испытаний, является стандартной и применяется при использовании иностранной техники. Это работает в обе стороны, — объяснили эксперты института.

Сейчас различные авиаперевозчики мира эксплуатируют почти две тысячи Airbus A321. Лайнер собирают в Германии и Франции. Впервые самолёт поднялся в воздух в 1994 году, став частью команды Lufthansa. Тогда же были проведены различные испытания на безопасность. В том числе на попадание стаи птиц в двигатель при взлёте и посадке.

Так как самолёт Airbus A321 и его двигатели имеют действующий сертификат, то можно сказать, что такие испытания проводились ранее, — заключили в ЦИАМ имени Баранова.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Стрельба курами и гусями

Испытания на птицестойкость — обязательное требование для сертификации самолётов в России. Существует ряд методик для инженерных и зачётных испытаний на птицестойкость. В ЦИАМ части летательного аппарата проверяют с помощью пневмогидравлической пушки, заряженной тушками гусей и кур.

Выстрелы из такого устройства тушками по двигателю, фюзеляжу, кабине, крыльям, остеклению и т.д. имитируют столкновение с пернатыми при взлёте и посадке для самолётов различных типов. По нормам сертификации произвести выстрел тушками необходимо сразу после убоя курицы или гуся в течение 30 минут.

В нормах лётной годности предусмотрены требования к испытаниям воздушно-реактивного двигателя при попадании в него мелких и крупных птиц. Так, пассажирские лайнеры в случае отказа одного из двигателей могут продолжить полёт.

Для самолёта опасно столкновение со стаей любых птиц. В крупных аэропортах существуют орнитологические службы, которые используют различные технические средства и даже специально обученных хищных птиц для защиты территории аэродрома и прилегающего пространства от проникновения пернатых.

В ЦИАМ в ходе тестов исследуют удары как со стороны мелких одиночных особей, массой от 50 г, так и крупных — 3,6 кг.



По словам опрошенных News.ru экспертов, стоимость комплекса проверок на птицестойкость составляет от 500 тыс. до 1 млн рублей. Сумма вытекает из порчи дорогостоящих элементов при эксперименте. Поэтому специалисты тщательно готовят каждый выстрел. На одну проверку выходит 5–6, а иногда 10–15 калибровочных выстрелов. Самолёт имеет около 15 «опасных» точек, вертолёт — 4–5. В ходе тестов особое внимание уделяют крыльям, где традиционно расположены топливные баки.

Выяснение причин случившегося авиапроисшествия в Жуковском продолжается. Уже приступила к расследованию специальная комиссия. Все пассажиры самолёта получат компенсацию в размере 100 тыс. рублей. В свою очередь, в Кремле готовы представить пилотов лайнера к госнаградам.