Адвокат рассказал, ограничат ли выезд из страны для военнообязанных Адвокат Мелков: по закону все состоящие на воинском учете мужчины не могут выехать за границу

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Пока нет информации о том, введен ли запрет на выезд военнообязанных граждан из РФ, заявил адвокат Георгий Мелков. В разговоре с «ФедералПресс» он пояснил, что в статье 21 российского закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» говорится об ограничении на выезд из страны лиц, состоящих на воинском учете, а значит все мужчины в возрасте от 18 до 65 лет не смогут выехать за границу.

По словам Мелкова, согласно закону, граждане, подлежащие мобилизации, не смогут покинуть Россию без разрешения военкомата.

Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, — говорится в законе.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Министр Обороны Сергей Шойгу заявил, что планируется мобилизовать около 300 тысяч человек. По его словам, это только 1% имеющихся в стране ресурсов. Министр добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет, в спецоперации не будут участвовать срочники.