https://static.news.ru/photo/51dca950-735a-11ea-a8a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Дмитрий Аграновский рассказал об ужесточении наказания за распространение недостоверной информации о коронавирусе.

Фейки могут порождать панику, а в ситуации чрезвычайной борьба с паникой это — одно из самых главных. Эти фейки могут распространяться неразумными людьми, к сожалению, они любят собирать и распространять разного рода зловещие слухи, — отметил Аграновский изданию KP.RU.

Он также добавил, что распространение фейков способно дестабилизировать обстановку в стране. По его словам, некоторые люди занимаются этим умышленно.

Я бы назвал фейки информационным коронавирусом, а в отношении недостоверной информации надо вводить такой карантин! — подытожил адвокат.

NEWS.ru ранее писал, что коронавирус подтвердился у главврача больницы в Коммунарке. На данный момент он находится в полной изоляции в своём кабинете и работает дистанционно.