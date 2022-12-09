Адвокат Генри Резник покинул Совет по правам человека «Адвокатская улица»: адвокат Резник покинул Совет по правам человека при президенте РФ

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Вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник покинул Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ. Об этом он сообщил «Адвокатской газете», отметив, что сделал это накануне встречи СПЧ с Владимиром Путиным, которая прошла 7 декабря.

Причины своего решения адвокат пояснить отказался.

В октябре Генри Резник также прекратил работу в совете Федеральной палаты адвокатов, а также подал заявление о выходе из общественного совета при Министерстве юстиции РФ.

Также стало известно, что СПЧ покинул обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитинский. По данным РБК, о своем решении он уведомил председателя совета Валерия Фадеева. Как подчеркнул обозреватель, он не участвовал в работе органа с 24 февраля текущего года.

В конце ноября произошло частичное изменениесостава СПЧ. Оттуда, в частности, исключили журналистов Николая Сванидзе и Екатерину Винокурову и приняли военного корреспондента «Комсомольскй правды» Александра Коца и ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военкоры вошли в состав Совета по правам человека при президенте России, потому что стали защитниками права тех, кто принимает участие в СВО. Он назвал военных журналистов героическими людьми.