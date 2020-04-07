Администрации президента выделено больше 1 млрд рублей на борьбу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/a8864c9a-78e4-11ea-865f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Управление делами президента получит больше миллиарда рублей на противокоронавирусные мероприятия. Деньги будут выделены из резервного фонда.

Как следует из документа, подписанного председателем правительства Михаилом Мишустиным, бюджетные ассигнования составят около 1,18 млрд. В документе отмечается, что мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции включают в себя «организацию медицинской помощи прикреплённому контингенту».

По состоянию на первую половину дня 7 апреля в России официально зарегистрировано около 7,5 тысячи заражений, скончались 58 человек, около 500 пациентов выписаны из больниц. В целом в мире инфицированы более 1,3 млн человек, свыше 74 тысяч умерли, более 284 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия выделит Всемирной организации здравоохранения до $1,01 млн на борьбу с коронавирусом. Средства предполагается направить в течение 2020 года.