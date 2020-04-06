Россия выделит ВОЗ миллион долларов на борьбу с коронавирусом

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Россия выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до $1,01 млн на борьбу с коронавирусом. Средства предполагается выделить в течение 2020 года.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, деньги будут направлены из расходной статьи федерального бюджета, предназначенной на общегосударственные вопросы и, в частности, на международное сотрудничество.

Курировать этот вопрос поручено Минфину и МИД.

В мире к 6 апреля насчитывается около 1,28 млн инфицированных, скончались 66,5 тысячи человек, почти 263 выписаны из больниц. В России уже более 6,34 тысячи официально зарегистрированных случаев заражения, 45 пациентов умерли, более 400 выздоровели.