Мир

Россия выделит ВОЗ миллион долларов на борьбу с коронавирусом

16:09, 06 апреля 2020

Россия выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до $1,01 млн на борьбу с коронавирусом. Средства предполагается выделить в течение 2020 года.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, деньги будут направлены из расходной статьи федерального бюджета, предназначенной на общегосударственные вопросы и, в частности, на международное сотрудничество.

Курировать этот вопрос поручено Минфину и МИД.

В мире к 6 апреля насчитывается около 1,28 млн инфицированных, скончались 66,5 тысячи человек, почти 263 выписаны из больниц. В России уже более 6,34 тысячи официально зарегистрированных случаев заражения, 45 пациентов умерли, более 400 выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство ограничило цены на медицинские маски и перчатки. На каждом этапе продаж — от производителя до розничной сети — цена на эти медицинские изделия не должна повышаться более чем на 10% и более чем на 10 копеек за единицу товара.

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