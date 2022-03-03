2021 год стал рекордным по притоку иностранных специалистов за девять лет

В 2021 году в Россию пригласили 46,7 тысячи специалистов из дальнего зарубежья, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это в 2,3 раза больше, чем в 2020 году, и является рекордом последних девяти лет.

В 2020 году на фоне антиковидных ограничений и закрытия границ поток высококвалифицированных иностранцев в Россию снизился до 20,5 тысячи человек с 34,3 тысячи годом ранее. Однако в 2021 году после оживления деловой активности и восстановления рынка труда количество разрешений на работу высококвалифицированным иностранным работникам, напротив, выросло в 2,3 раза, до 46,7 тысячи, что стало максимальным показателем как минимум за последние девять лет, — подсчитали исследователи, опираясь на миграционную статистику МВД.

Чаще всего приезжали из Турции (16,7 тысячи человек), Китая (13 тысяч), Индии (2,6 тысячи) и Южной Кореи (1,6 тысячи), а также с Украины (1003 человека), из Сербии (996), Таиланда (892), Франции (691), Вьетнама (683) и Германии (671).

Главный город для рабочей миграции — Москва, в него приехали 21,6 тысячи сотрудников.

Ранее профессор кафедры демографии МГУ Ольга Воробьёва спрогнозировала волну эмиграции из России в полтора-два раза выше, чем до пандемии COVID-19. По её мнению, некоторые россияне оценивают ситуацию в стране как «кошмарную» и это толкает их бежать из РФ. А проблема в том, что уезжает молодое и образованное население.