«€10,5 млрд»: посол назвал одного из главных спонсоров Киева в Европе Посол Барбин назвал Данию одним из основных спонсоров Киева

На сегодняшний день Дания является одним из основных спонсоров Украины, заявил посол России в европейской стране Владимир Барбин. По его словам, которые приводит ТАСС, Копенгаген стремится нанести Москве «стратегическое поражение». Всего с начала специальной военной операции Дания оказала Украине помощь на €10,5 млрд (946 млрд рублей).

С начала СВО Копенгаген оказал помощь Украине в размере €10,5 млрд, в том числе военную поддержку на €9,5 млрд. Дания является одним из основных спонсоров киевского режима, выступает за нанесение нашей стране военного и стратегического поражения, — сказал Барбин.

Дипломат добавил, что датские власти воспринимают перспективу победы России как настоящую «катастрофу» для Запада, а также «порядка, основанного на правилах». В Копенгагене открыто говорят, что «мир на Украине может быть для Дании более опасен, чем продолжение конфликта».

Что касается отношений России и Дании, по словам Барбина, они находятся в глубоком кризисе из-за позиции Копенгагена. Он признал, что Москва не может поддерживать с ними конструктивный диалог из-за сознательной конфронтации датских властей.