Более 1,5 млн вопросов поступило президенту Владимиру Путину ещё до начала «Прямой линии-2019». Самой популярной формой обращения был телефонный звонок, таковых зафиксировано чуть более 1 млн. Глава государства провёл немало часов за целой кипой бумаг с жалобами граждан и смотрел по ноутбуку записанные видеообращения россиян. По признанию самого президента, когда идёт подготовка к такому телеэфиру, тогда становится очевидно, что наиболее важно и остро для людей в настоящее время — уровень жизни, состояние доходов, здравоохранение, а также «мусорная» тема и ЖКХ.

Эти и другие проблемы могут решить нацпроекты, однако население РФ до сих пор не совсем чётко понимает, для чего они нужны. Именно эта тема стала первой, на которую решил отреагировать Владимир Путин.

Национальные проекты

«Собственно говоря, работа строится вокруг человека, но для того, чтобы добиться максимального результата для наших людей, для развития экономики, мы организовали работу в рамках нацпроектов», — сказал президент.

По его словам, конечная цель данных мероприятий заключается в том, чтобы поставить экономику на «новые рельсы», сделать её высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни россиян.

Однако, считает Путин, сейчас существует много вопросов — за счёт чего страна будет добиваться этих результатов? Где взять источники финансирования? В этой связи правительство и пошло на повышение НДС до 20%.

Повышение НДС

Сергей Лантюхов/News.ru

«К сожалению, в том числе, правительство пошло и на повышение НДС — с 18% до 20%. Это, повторяю, для того чтобы наполнить государственный бюджет, сделать первые шаги, которые числятся обязательными за государством», — заявил российский лидер.

Он заявил, что это — инфраструктура и задача здесь заключена в том, чтобы определить, кто будет строить автомобильные, железные дороги и мосты. Без государства, уверен Путин, это невозможно сделать так же, как и не представляется возможным осуществить другие структурные вещи.

«Принимали решение, считали, сколько должно быть, чтобы обеспечить толчок в развитии тех или иных отраслей и вывести на новый уровень доходы граждан», — отметил Путин.

При этом подобные шаги, по его словам, обязательно приведут к «благоприятным» последствиям, но только на очень короткий промежуток времени.

Про инфляцию

Но что же происходит в экономике России и почему так разогналась инфляция? Владимир Путин констатировал, что на полгода в стране «подросла инфляция».

«ЦБ увеличил ключевую ставку, чуть-чуть сократилось производство и так далее. Но сейчас мы что видим? Производство начало расти, инфляция уже ушла, по последним данным, опустилась ниже 5%, а доходы начали восстанавливаться», — сказал президент.

Поэтому в целом, заметил Путин, пока то, на что мы рассчитывали, и то, как мы планировали организовать работу, — это действует.

Зарплата

Путин потребовал проверить обращения граждан о якобы имеющих место быть зарплатах в 10 тысяч рублей. По его словам, человеку не имеют права платить меньше суммы МРОТ. В этой связи необходимо, прежде всего, разобраться в каждом отдельном случае.

«Нами впервые принято решение — мы довели минимальный уровень оплаты труда — МРОТ до прожиточного минимума, а это 11 тысяч 280 рублей. И если человек работает на полную зарплату, ему не имеют права платить меньше этой суммы», — заявил глава государства.

Чрезмерная закредитованность населения

Сергей Булкин/News.ru

Центробанк должен обратить пристальное внимание на существующие риски закредитованности населения. По мнению Путина, нельзя раздувать кредитные «пузыри».

«Банки предоставляют кредиты для граждан, условно говоря, под залог 40% заработной платы, что рискованно», — отметил президент.

И, несмотря на это, россияне активно берут кредиты, и уходит по ним. А это, подчеркнул президент, влияет на реальные доходы населения».

«Теперь. У нас примерно 100 тысяч самозанятых легализовались, и так называемый «теневой рынок» сократился. Это тоже отражается на реальных доходах в сторону минуса», — подытожил он.

Как заявлял ранее глава Минэкономразвития, Максим Орешкин, имеющаяся сейчас ситуация с перекосом в сфере потребкредитования представляет большие риски для экономики. По его оценке, если бездействовать, то Россию к 2021 году может ждать рецессия. При этом глава Банка России уверена, что никакого «пузыря» в этом сегменте нет.

Уровень жизни населения

Российский лидер признал, что в стране стало тяжелее жить. «Это действительно так», — констатировал он.

Россияне направили президенту тысячи обращений, касающихся падения доходов, в которых, в частности, речь идёт о том, что население стало получать меньше денег.

«Несколько лет назад мы столкнулись сразу с несколькими шоками, это даже не внешние шоки, связанные с так называемыми санкциями или нынешними ограничениями, а с ситуацией на рынке в отношении наших традиционных экспортных товаров — это нефть, нефтепродукты, газ, углеводороды, металлы, химия. Поэтому у нас и произошёл малоприятный элемент в экономике и социальной сфере», — пояснил глава государства.

В это связи реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Самой большой спад, подчеркнул он, был в 2016 году. Однако сейчас доходы постепенно начали восстанавливаться.

Здравоохранение

Сергей Лантюхов/News.ru

Несмотря на то, что чиновники зачастую говорят о прогрессе в сфере здравоохранения — в стране открываются новые центры и лаборатории, однако население при этом твердит о множестве существующих проблем. В частности, россиян беспокоит то, что врачи уезжают, так как у них маленькая зарплата, а также недоукомплектованность медучреждений.

По словам президента, проблем в системе здравоохранения действительно много, однако при этом отрасль успевает развивается.

«Несмотря на проблемы, а проблем здесь много, как в любой отрасли, которая напрямую касается людей, в принципе отрасль развивается», — отметил Путин.

В системе здравоохранения сейчас можно выделить три основные проблемы. По мнению президента, речь идёт о доступности первичного звена, дефиците кадров и лекарственного обеспечения.

Также он посетовал на то, что лишь в семи регионах страны закупаются необходимые виды жизненно важных лекарственных средств.

Персональная ответственность министров

Владимир Путин напомнил, что в правительстве все министры отдают себе отчёт, что несут персональную ответственность за реализацию в стране нацпроектов.

«Все коллеги знают, что персональная ответственность, она в данной работе необходима, она на плечах каждого, то отвечает за то или иное направление», — подчеркнул президент.

Он отметил, что в конечном итоге результаты от нацпроектов население РФ почувствует уже в 2019 году.

«Это не тот случай, когда в советское время говорили, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, а что такое нынешнее поколение советских людей — никому не было понятно», — сообщил Путин.

Про снятие санкций

Президент Путин заявил о том, что Россия ни с кем не ругалась, чтобы мириться с западными странами для снятия санкций.

«Мы ни с кем не ругались. И желания такого нет у нас ни с кем ругаться», — подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что не стоит ожидать того, что отношение Запада к Москве поменяется в ближайшем будущем.

"Если мы полностью сдадимся и наплюем на национальные интересы, будут ли какие-то изменения? Кардинально ничего не изменится», — заявил российский лидер.

Кроме того, он заявил, что обвинения в том, что РФ оккупирует Донбасс — «полная чушь и ложь».

Ошибка с льготной ипотекой

Глава государства заявил, что ошибкой правительства было то, что Минфин не предоставил достаточное финансирование кредитным организациям на реализацию программы льготной ипотеки.

«По поводу 6% за ипотеку для семей с детьми…Людям трудно решить эту проблему, не решается она и с банками, на 6% они не переходят в отношении кредитов, которые были выданы ранее», — рассказал глава государства.

«Минфин не выделил достаточных ресурсов для компенсации банкам. Первоначально они решили, что достаточно будет 2%. Недостаточно», — сказал Путин.

По его словам, ни по каким каналам эта проблема практически не решалась из-за отсутствия необходимых ресурсов.

О пенсионерах и пенсиях

Владимир Путин считает, что одним из приоритетов для государства является обеспечение пенсионеров хорошим доходом.

«Обеспечение пенсионеров нормальным доходом — это один из приоритетов государства. И мы будем, безусловно, за этим следить», — сообщил президент.

Он напомнил, что в текущем году индексация пенсий по старости и страховых пенсий составила 7,05% при инфляции прошлого года 4,3%, а с 1 апреля были повышены на 2% государственные пенсии и социальные пенсии в связи с ростом прожиточного минимума пенсионеров. Кроме того, с 1 октября будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3% — одновременно с повышением денежного довольствия военнослужащих.

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