В рамках прямой линии-2019, которая продлилась 4 часа 07 минут, президент России Владимир Путин ответил на 81 вопрос. Многих волновали темы экономические — нацпроекты, низкие зарплаты, коррупция. Эксперты не были удивлены тем обстоятельством, что именно такие проблемы беспокоят граждан России. News.ru решил опросить экспертов и выяснить, что они думают о новой речи главы государства.

Очевидно, что сейчас россиян больше всего волнуют вопросы, связанные со снижением доходов. Известны проблемы с исполнением «майских указов» президента по оплате труда бюджетников, — комментирует довольно острое начало разговора президента с гражданами страны Сергей Дейнека, финансовый аналитик «БКС Премьер». — Неудивительно, что прямая линия с президентом началась именно с этих вопросов.

Зарплата для пожарных

Тысячи обращений посвящены тому, что очень многие россияне стали зарабатывать меньше, во всяком случае, по собственным ощущениям. В частности, первый вопрос в видеосюжете от работника пожарной части Станислава Таучкачикаса из Калининградской области как раз об этом.

Когда поднимут зарплату? На нашу прожить невозможно, рушатся семьи, работать в пожарных частях некому. Когда наведут порядок? — спрашивает пожарный.

Глава государства не готов поверить в зарплаты размером в 10 тысяч рублей. МРОТ, говорит он, составляет сейчас 11 280 рублей, и меньше этой суммы люди получать не могут.

Это — предмет для разбирательства соответствующих инстанций, — считает президент.

Лидер государства признал, что ситуация с зарплатами в МЧС не самая лучшая.

Сергей Лантюхов/News.ru

Решение принято. В этом году МЧС будет выделено 3,4 млрд рублей, чтобы поднять зарплату до примерно 24 тысяч рублей, — отмечает Путин.

Хочется верить, что под зарплатой имелся в виду оклад. Иначе цифра не впечатляет.

Скорее всего, речь идёт об окладе. В настоящий момент он у пожарных составляет примерно 18 тысяч. Поэтому речь идёт о повышении на треть от прежней зарплаты, — комментирует ответ Путина председатель координационного совета Профсоюза сотрудников полиции города Москвы Михаил Пашкин. — Хорошо бы ещё и полиции прибавили денег.

Причины падения доходов

Как уже сообщал News.ru, Владимир Путин на прямой линии констатировал, что за полгода в стране «подросла инфляция».

ЦБ увеличил ключевую ставку, чуть-чуть сократилось производство и так далее. Но сейчас мы что видим? Производство начало расти, инфляция уже ушла, по последним данным, опустилась ниже 5%, а доходы начали восстанавливаться, — сказал президент.

Ответы президента РФ по просьбе News.ru прокомментировал ведущий аналитик БК «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Глава государства вынужден оперировать средними цифрами без разбивки по регионам или социальным группам. Как известно, средняя температура по больнице часто говорит о том, что все здоровы. Однако при столкновении с реальностью обнаруживается, что богатые стали жить богаче, а бедные — беднее, но средняя зарплата смотрится вполне достойно, — рассказал Кочетков.

Сергей Лантюхов/News.ru

По словам Кочеткова, было очевидно, что подобные вопросы прозвучат на прямой линии и к ним нужно было лучше готовиться. Если зарплаты в каком-то регионе оказались ниже МРОТ, то это уже повод для высадки десанта из столицы для проверки местных бюджетов и практик, говорит он.

В конце концов, у власти должен быть инстинкт самосохранения, дабы не культивировать почву для роста социального недовольства. Конечно, тема национальных проектов очень важна и нужна, да ещё в перспективе создаст высокооплачиваемые рабочие места. Тем не менее население беспокоят проблемы, которые существуют здесь и сейчас, а не в очень отдалённой перспективе. Мы довольно часто говорим о теме неравенства доходов, которое, по сути, является главным тормозом экономического развития, но пока в этой сфере делается крайне мало. Возможно, что уже нужно полностью снимать НДФЛ с людей, чей доход не превышает два МРОТ, выдавать продовольственные карты малоимущим и т.д. и т.п. Пять лет падения доходов населения при росте доходов наиболее состоятельных граждан это уже угроза социальной стабильности, чем необходимо заниматься в приоритетном режиме, — считает экономист.

Кто отвечает за разгул коррупции

Житель Магадана задал вопрос о коррупции, оттолкнувшись от скандала с миллиардами полковника Захарченко.

Кто отвечает за разгул коррупции? Вы как гарант Конституции чувствуете ли ответственность за это безобразие? — спросил мужчина у главы государства.

Владимир Путин, отвечая на этот вопрос, заявил, что у него не было «печатных слов», когда он узнал о том, что у полковника МВД Дмитрия Захарченко изъяли 8 млрд руб.

Лучше вслух не произносить. Не смешно на самом деле. Реально, действительно, когда узнаешь, что там миллиарды, просто нет слов, печатных во всяком случае, — рассказал о своих ощущениях президент.

Путин добавил, что чувствует свою ответственность за коррупцию в стране. И добавил, что с чиновников и других представителей власти спрос будет особенный.

По просьбе News.ru ситуацию с коррупцией прокомментировал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Кроме президента, Генпрокуратура и много кто ещё. По большому счёту мы все ответственны за это. Ситуация с коррупцией складывалась в начале 90-х годов, оттуда растут ноги у этой истории. Родившаяся тогда элита уже частично разбежалась — иных уж нет, а те далече. Но у нас сегодня очень высокий уровень нормального латентного отношения к коррупции. Люди привыкли считать это нормой, хотя все понимают, что это вид скрытой преступности. Мы имеем колоссальные потери в бюджете именно из-за коррупционной составляющей, потому что коррупция — это не только взятки на дороге, которых, кстати, стало меньше. Коррупция — это высокодоходный бизнес, — рассказал Кабанов.

Эксперт добавил, что ситуация в стране меняется, борьба с коррупцией постепенно активизируется, но таких историй, как история Захарченко, будет ещё немало.

Понимаете, люди по закону получают за коррупционные преступления восемь лет. Выходят из тюрьмы через четыре года и выходят миллиардерами. Не все деньги конфискованы. Отсидел четыре года, как в санатории, и живёшь королём. Надо создать такие условия, чтобы люди понимали — никакой сладкой жизни и никаких четырёх лет тюрьмы не будет, всё будет значительно жёстче, — ратует глава Национального антикоррупционного комитета.

Проверки бизнеса

В рамках прямой линии предприниматель Николай Кузяков задал президенту вопрос о проверках бизнеса. Он рассказал, что только за прошлую неделю его компанию проверили трижды. Итог проверок — колоссальные штрафы.

Как сделать так, чтобы надзорные органы не штрафовали бизнес, а помогали развивать его? — поинтересовался Кузяков.

Kremlin Pool/Global Look Press

Президент, отвечая на заданный вопрос, пояснил причины возросшего надзорного пресса на бизнес (проверки резко возросли, потому что период налоговых каникул закончился, считает президент), а также рассказал о мерах, которые, на его взгляд, помогут противостоять излишнему рвению проверяющих. В качестве одного из таких шагов он упомянул «зеркальный реестр».

Не только проверяющие будут вести реестр, но и проверяемые. Они будут вести реестр того, кто, как и кого проверял, и вся эта информация будет стекаться в прокуратуру, — ответил Владимир Путин.

Управляющий партнёр компании Management Development Group Inc. Дмитрий Потапенко, в отличие от президента, преисполнен пессимизма. В рецепт спасения посредством «зеркального реестра» он не верит.

Стране с сегодняшней моделью экономики не нужны предприниматели, этим всё объясняется. В государстве практикуется обвинительный подход — это же не политика надзорных органов, это политика государства. Чем больше людей, зависимых от системы управления, тем лучше властям, — считает Потапенко.

Экономист рассказал о своих впечатлениях от программы этого года.

Не было ничего нового. А что можно было ожидать? Что смягчат 228 статью? Её не смягчат. Что будут даны конкретные указания? Нет. «Разберёмся, посмотрим, подумаем». И тот факт, что президент страны решает в режиме «ручного управления» какие-то мелкие вопросы — этого просто не должно быть. Есть власть на местах, есть губернаторы, — негодует Дмитрий Потапенко.

Сергей Дейнека, финансовый аналитик «БКС Премьер», подвёл своего рода итог состоявшейся прямой линии.

В ходе сегодняшней прямой линии с президентом РФ мы услышали несколько важных экономических посылов. Во-первых, с первых же минут глава государства обратил особое внимание на тему снижения доходов и низких зарплат в ряде сфер и на другие острые проблемы макроэкономического характера. В частности, главной проблемой экономического развития страны российский лидер назвал низкую производительность труда. Во-вторых, президент чётко обозначил идею, реализация которой может качественно улучшить уровень жизни в России и «поставить экономику на новые рельсы» — это национальные проекты. Кроме того, отвечая на вопросы россиян, Владимир Путин объяснил значение некоторых непопулярных мер, таких как повышение НДС до 20%, для будущего развития. В целом, по нашему мнению, сегодня президент РФ объективно и достаточно точно описал макроэкономические изменения в стране, их причины и обозначил своё видение дальнейшего развития. Третий момент — западные санкции. Владимир Путин в очередной раз дал ясно понять, что путь санкций в отношении России, избранный западным истеблишментом, бесперспективен и фактически ведёт к потере ими российского рынка, в то время как идея импортозамещения в ряде отраслей отечественной экономики, например в АПК, стала значимым драйвером развития. Из неэкономических тем сегодняшнего общения президента со страной наиболее яркими, по нашему мнению, стали вопросы про экологию, здравоохранение, внешнюю политику и безопасность Рунета, — считает аналитик.

Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным началась в 12:00 по московскому времени 20 июня. В этом году к моменту старта программы было получено более 1,5 млн вопросов.