https://static.news.ru/photo/f3433716-b50d-11e9-bba9-fa163e074e61_660.jpg Ан-12 Фото: Alan Wilson/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0

Компания «Туполев» планирует создать новый средний военно-транспортный самолёт. Он должен стать заменой устаревшего Ан-12. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Конюхов.

Тактико-техническое задание на воздушное судно Министерство обороны утвердило осенью 2018 года, передаёт РИА Новости .

Помимо этого, в перспективе предполагается и сверхзвуковой пассажирский лайнер нового поколения, который концерн планирует разрабатывать «совместно с ведущими отраслевыми научно-исследовательскими институтами и предприятиями».

«Туполев» планирует также до конца года запустить линейную станцию обслуживания самолётов Ту-204 и Ту-214. Кроме того, по словам Конюхова, у компании «большие планы» на испытания и доводку «глубоко модернизированных» Ту-22М3М, Ту-160 и Ту-95МС.

В ближайшее время предполагается и «большая работа по испытаниям перспективного комплекса дальней авиации», добавил глава компании.

Ранее News.ru писал, что знаменитый советский сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144 поставят перед Лётно-исследовательским институтом имени М. М. Громова. Воздушное судно «поприветствует» гостей и участников авиакосмического салона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Выставка пройдёт с 27 августа по 1 сентября.