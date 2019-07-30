https://static.news.ru/photo/573e97be-b2da-11e9-9296-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство иностранных дел России осудило реакцию Канады на действия росгвардейцев и полицейских, которые применили силу к участникам несанкционированного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля.

За собой следите, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в Twitter.

FM Spokesperson Maria #Zakharova will hold a briefing concerning current foreign policy issues on August 1.

Representatives of Russian & foreign media are invited.

The briefing will begin at 3 pm. pic.twitter.com/NSjRDDOwpy — MFA Russia (@mfa_russia) 29 июля 2019 г.

Ранее в социальной сети появился пост МИД Канады, в котором обеспокоилось тем, «что более 1000 мирных демонстрантов были задержаны накануне предстоящих выборов в Москве».

Свобода собраний и выражения мнений являются основными правами, закрепленными в Конституции. Мы призываем российские власти уважать эти права и воздерживаться от насилия, — сообщил МИД Канады.

Canada is gravely concerned 1000+ peaceful protesters were detained in advance of upcoming #Moscow elections. Freedom of assembly and expression are fundamental rights & enshrined in constitution. We call on #Russian authorities to respect these rights & refrain from violence. — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) 29 июля 2019 г.

В Министерстве иностранных дел России напомнили случай, когда в марте 2015 года полицейские применили против молодых людей, выступающих против политики жёсткой экономии, которую проводят власти канадской провинции Квебек, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. После того как полицейские предприняли попытку разогнать толпу студентов, протестующие начали сооружать баррикады прямо в центре Монреаля.

Ранее News.ru сообщал, что действия полиции во время задержания организаторов и участников несогласованного митинга в Москве, который проходил 27 июля, были несоразмерными общественной угрозе. Об этом заявил официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.