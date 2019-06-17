https://static.news.ru/photo/a5f6a46c-90f4-11e9-b654-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Очередные обвинения США в адрес России в проведении ядерных испытаний лишены всяких оснований, заявили в российском МИДе.

В ведомстве напомнили, что заявление о нарушении РФ Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) прозвучало в сообщении Разведывательного управления Минобороны США.

Ещё раз подчёркиваем, что все такие обвинения являются абсолютно беспочвенными. Они не могут расцениваться иначе как «прикрытие» шагов самого Вашингтона по выходу из ДВЗЯИ и возобновлению полномасштабных ядерных испытаний, — говорится в сообщении МИДа.

По словам российских дипломатов, американская сторона «не потрудилась» создать новую схему для реализации своих намерений, практически полностью повторяя действия по выходу из ДРСМД, и поэтому в ближайшее время можно ожидать заявления от администрации Соединённых Штатов о том, что страна хочет покинуть очередной договор из-за якобы нарушений со стороны других участников.

Как писал News.ru, ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Москва просит Белый дом доказать нарушение Россией моратория на проведение ядерных испытаний. Дипломат обратил внимание на безапелляционный характер обвинений в адрес Кремля.

Россия ратифицировала договор в 2000 году. Он, в частности, подразумевает обязательства каждого участника не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запрет и предотвращение любого ядерного взрыва в любом месте, находящемся под юрисдикцией или контролем стран-участниц.