Фото: The Last of Us Part II

Инсайдер Nibel со ссылкой на китайский источник сообщил, что The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть II») поступит в продажу в феврале 2020 года.

Разработчики подготовили для игроков четыре издания: стандартное, специальное, коллекционное и некое «Элли». Ранее тот же источник сообщил о ноябрьском релизе Death Stranding, другом PS4-эксклюзиве.

Действие сиквела развернётся спустя пять лет после оригинала. По словам разработчиков, они полностью переработали игровой движок, разработали новую боевую механику, создали новую аналоговую стелс-систему и полностью обновили анимацию, чтобы игроки смогли в полной мере насладиться гаммой чувств персонажей.

В конце июня News.ru написал, что инсайдер Evil VR поделился возможной датой выхода The Last of Us Part 2 («Одни из нас: Часть II»). По его информации, экшен должен поступить в продажу 14 февраля 2020 года.

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