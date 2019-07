https://static.news.ru/photo/f171ef36-9efb-11e9-8216-fa163e074e61_1024.jpg Фото: The Last of Us Part II

Инсайдер Nibel со ссылкой на китайский источник сообщил, что The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть II») поступит в продажу в феврале 2020 года.

Rumor: The Last Of Us 2 to launch February 2020 with 4 different editions (Standard Edition, Special Edition, Collector's Edition, Ellie Edition) according to Chinese source (who correctly predicted DS's November 2019 pre-announcement) https://t.co/61EhFQ5Blv



via @ZhugeEX pic.twitter.com/BgGTKXCr9I — Nibel (@Nibellion) 5 июля 2019 г.

Разработчики подготовили для игроков четыре издания: стандартное, специальное, коллекционное и некое «Элли». Ранее тот же источник сообщил о ноябрьском релизе Death Stranding, другом PS4-эксклюзиве.

Действие сиквела развернётся спустя пять лет после оригинала. По словам разработчиков, они полностью переработали игровой движок, разработали новую боевую механику, создали новую аналоговую стелс-систему и полностью обновили анимацию, чтобы игроки смогли в полной мере насладиться гаммой чувств персонажей.

В конце июня News.ru написал, что инсайдер Evil VR поделился возможной датой выхода The Last of Us Part 2 («Одни из нас: Часть II»). По его информации, экшен должен поступить в продажу 14 февраля 2020 года.