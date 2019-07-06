https://static.news.ru/photo/247ec78a-a00c-11e9-9aab-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vladimir Valishvili/Global Look Press

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии ему должны поставить памятник за то, что он якобы спас виноделие в закавказском государстве. Об этом парламентарий заявил, находясь в Люксембурге, где в составе российской делегации он участвует в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Мне должны поставить в Грузии памятник, потому что я сохранил вашу культуру виноделия, — сказал Онищенко в интервью грузинской телекомпании « Рустави 2 ».

В 2006 году, будучи главой Роспотребнадзора, он запретил ввоз в Россию вина и минеральной воды «Боржоми» из Грузии на фоне обострения отношений между Москвой и Тбилиси. Также Онищенко наложил тогда эмбарго на ввоз алкогольной продукции из Молдавии.

Говоря о нынешнем обострении отношений двух стран, он заявил, что виновником сложившейся ситуации являются грузинские политики.

Ваша оппозиция устроила провокацию, поэтому пока не приняты экономические санкции. Однако в России мы приняли закон, который не касается безопасности продуктов, — заявил парламентарий.

По его словам, если Москва увидит «недружественные действия со стороны другой страны», российские власти могут «принять политическое решение о запрете ввоза товаров».

Я думаю, что это будет, — резюмировал Онищенко.

Как писал News.ru, ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что Тбилиси не откажется от торговых отношений с Москвой из-за одностороннего запрета российскими властями прямого авиасообщения между двумя странами. До этого грузинские предприниматели попросили власти договориться с РФ, чтобы не понести убытки.