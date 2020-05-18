Жителям Саратовской области вновь запретили заниматься спортом на улице

Власти Саратовской области спустя шесть дней после ослабления ограничительных мер вновь запретили гражданам заниматься физкультурой и спортом на улице. Также повторно вводится запрет на совместные прогулки двух и более человек.
Как
В Саратовской области подтверждён 1871 случай коронавирусной инфекции, за последние сутки выявлено 117 заражений. 39 пациентов с коронавирусом скончались, 463 — выздоровели.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, власти Ленинградской области повторно приостановили работу крупных торговых центров.
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