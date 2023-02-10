Жителям Херсонской области заплатят за сдачу гранатометов и бомб В Херсонской области ввели денежное вознаграждение за сдачу нелегального оружия и взрывчатых веществ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Херсонской области ввели денежное вознаграждение за сдачу нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, следует из опубликованного указа врио губернатора региона Владимира Сальдо. Так, за пистолеты, револьверы, гранатометы, автоматы и винтовки можно получить до 10 тысяч рублей, а за мины и гранаты — две тысячи рублей.

С целью предупреждения незаконного оборота оружия в Херсонской области сегодня подписал указ о выплате денежного вознаграждения за сдачу нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, — заявил Сальдо.

В начале февраля ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Херсоном. В результате удара погибли шесть украинских военнослужащих. Кроме того, неподалеку от населенного пункта Камышаны были убиты двое бойцов ВСУ и уничтожена гаубица Д-30.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что новые гранаты, разработанные Ростехом для защиты от управляемых ракет, поступят Вооруженным силам РФ уже в марте. Он рассказал, что до конца весны пройдут испытания новой разработки в условиях непосредственного столкновения с противником в зоне СВО. Затем будет принято решение о постоянном использовании гранат союзными силами.