Жителя Казани уговорили слезть с дерева

https://static.news.ru/photo/6e81ac22-a343-11ea-bead-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Житель Казани просидел на дереве десять часов, пока его не уговорили спуститься спасатели и психологи.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Татарстану, молодой человек при этом не выдвигал никаких требований и не пояснял причину своих действий. Десять часов его уговаривали спуститься самостоятельно.

Спасатели установили к дереву пожарную лестницу, молодой человек спустился до половины лестницы и прыгнул на землю, — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что молодого человека увезли в городскую больницу № 7 на осмотр.

Как писал NEWS.ru, подмосковные спасатели сняли с дерева ребёнка, который залез слишком высоко и из-за страха не смог спуститься самостоятельно. По данным ГКУ МО «Мособлпожспас», инцидент произошёл в Павловском Посаде в Ленинградском переулке.