Жителя Казани уговорили слезть с дерева

Житель Казани просидел на дереве десять часов, пока его не уговорили спуститься спасатели и психологи.
Как
Спасатели установили к дереву пожарную лестницу, молодой человек спустился до половины лестницы и прыгнул на землю, — говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что молодого человека увезли в городскую больницу № 7 на осмотр.
Как писал NEWS.ru, подмосковные спасатели сняли с дерева ребёнка, который залез слишком высоко и из-за страха не смог спуститься самостоятельно. По данным ГКУ МО «Мособлпожспас», инцидент произошёл в Павловском Посаде в Ленинградском переулке.
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