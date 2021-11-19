Жительницу Воронежа оштрафовали на 20 тыс рублей за нарушение самоизоляции

Семилукский районный суд Воронежской области назначил штраф жительнице Воронежской области, проигнорировавшей коронавирусные меры. 60-летняя жительница Семилукского района отправилась в путешествие на корабле по Волге с дочерью. Заболев коронавирусом, она попала в астраханский госпиталь, однако решила нарушить требования о самоизоляции. Женщина сбежала из больницы, на самолёте долетела до Москвы. До своего дома под Воронежем она добралась на такси, после чего снова попала п больницу. Инцидент произошёл в конце июля, сообщили в пресс-службе суда.

Находясь в Астрахани, она (пожилая женщина — NEWS.ru) заболела, у нее поднялась температура и ее госпитализировали в Астраханскую инфекционную больницу, где ей поставили диагноз: новая короновирусная инфекция (COVID-19) ПЦР (+). Ночью она самовольно покинула лечебное учреждение и отправилась домой. С Астрахани до Москвы она летела на самолете, а с Москвы добиралась до самого дома на такси, — говорится в сообщении.

Сразу по возвращении в Воронеж состояние женщины ухудшилось и ей потребовалась госпитализация. В отношении несознательной путешественницы возбуждили дело по статье КоАП «несоблюдение обязательного режима изоляции с момента заболевания новой короновирусной инфекции, предоставляющее опасность для окружающих».

Суд назначил К. наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей, — говорится в сообщении.

Ранее в ряде регионов России была введенаобязательная вакцинация граждан старше 60 лет. Такие меры действуют в Ленинградской, Кировской, Иркутской Тамбовской областях, а так же в Хабаровском и Краснодарском крае.