Жительница Курской области поделилась подробностями обстрелов ВСУ Жительница Курской области рассказала, что при обстреле Суджи загорелись жилые дома

Фото: t.me/gubernator_46

При обстреле Суджи Курской области загорелся дом. огонь перекинулся на соседние строения, рассказала в беседе с NEWS.ru жительница города по имени Ирина. По ее словам, в городе были отчетливо слышны звуки выстрелов, а позднее и взрыва в районе железнодорожного вокзала.

Стреляли чуть ли не от самой границы, звучало прямо рядом, а через некоторое время прозвучал взрыв в стороне ж/д станции. Узнали, что загорелся один частный дом, от него на соседские перекинулся огонь, стекла повыбивало, но в доме никого не было. Шум был очень громкий, испугались очень, — заявила Ирина.

О том, что ВСУ нанесли удар по городу Суджа, ранее сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, целью атаки были железнодорожная станция и автовокзал в приграничном населенном пункте на западе Курской области. В публикации говорится, что ВСУ задействовали реактивные системы залпового огня. Авторы утверждают, что в в городе зафиксировали три прилета. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли поселок Горьковский в Грайворонском городском округе. По его словам, никто не пострадал, осколками были повреждены три частных дома и линия газоснабжения.