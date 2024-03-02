Жительница ХМАО захотела обменять надгробие на «Волгу»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа решила обменять муляж надгробного памятника на черный автомобиль «Волга» или проигрыватель виниловых пластинок, передает URA.RU. По данным агентства, желающие также могут приобрести макет за 99 тысяч рублей.

Надгробие. Муляж. Обменяю на виниловый проигрыватель или черную «Волгу». Полностью ручная работа, — говорится в объявлении.

Продавец подтвердила агентству, что сделку можно совершить, и рассказала о происхождении памятника. По ее словам, это муляж, вдохновленный образами «русских бандитов из 90-х годов». Его создали для вечеринки в честь Хэллоуина.

Ранее жительница Москвы выставила на продажу плюшевых мышей и крысу из IKEA. Женщина оценила три игрушки в 10 млн рублей. В лот, предположительно, входят серая крыса серии «Госиг Ротта» и две мыши серии «Госиг Мус» — серая и коричневая. При этом на площадке можно найти объявления с этими же игрушками, но по отдельности. Сумма некоторых лотов составляет всего 300–400 рублей.

До этого жительница Новосибирска опубликовала объявление о продаже ребенка. Информация о продающемся маленьком мальчике появилась на одном из сайтов объявлений. Согласно тексту и геолокации, ребенок находится в Первомайском районе города.