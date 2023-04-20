Жительница Белгорода рассказала о взрыве в городе

Фото: NEWS.ru

Жительница Белгорода по имени Валерия рассказала о взрыве, который, по ее словам, прогремел в городе вечером 20 апреля. По словам женщины, в ходе инцидента ее «подбросило» несколько раз. О своих впечатлениях она рассказала в беседе с NEWS.ru.

Живу рядом, сначала подбросило раз, потом был слышен свист, а затем тряхануло ещё раз, только сильнее, — рассказала Валерия.

Она также подчеркнула, что взрыва она не слышала и на улицу не выходила. Уезжать из города после инцидента женщина также не собирается.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что в городе произошел взрыв, который привел к повреждениям части дома по улице Шаландина и нескольких автомобилей.

В свою очередь Telegram-канал Mash рассказал, что жители города «перед падением неизвестного объекта» слышали громкий свист. также сообщается о том, что на крышу одного из местных магазинов ударной волной забросило автомобиль.