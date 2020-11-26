Жители Волгоградской области выступили против московского времени

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В Волгоградской области местные жители подписали петицию о том, чтобы жить по местному, а не по московскому времени.

Активисты в регионе рассчитывают закрепить «волгоградское время» на законодательном уровне, пишет Lenta.ru.

Петицию о том, чтобы сдвинуть время в Волгограде на один час вперёд по сравнению с московским часовым поясом, подписали более 50 тысяч жителей региона.

Активисты утверждают, что такую инициативу готовы поддержать до 70% местного населения, которым не нравится заканчивать работу затемно. Они направили соответствующие обращения на имя главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, председателя Госдумы Вячеслава Володина, председателя Совфеда Валентины Матвиенко, губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и президента страны Владимира Путина.

Авторы петиции считают, что решение о восстановлении в Волгоградской области московского времени нарушает избирательные права жителей региона, которые на всероссийском референдуме проголосовали за то, чтобы жить по часовому поясу UTC+4, а не UTC+3, как Москва.

NEWS.ru сообщал, что 20 ноября правительство РФ поддержало законопроект о переводе Волгоградской области в часовой пояс с московским временем.

В марте 2020 года Волгоградская областная дума распорядилась провести опрос жителей региона о переходе с местного времени на московское. Его провели в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.

Согласно официальным данным, 65% жителей области поддержали инициативу, против высказались около 34%. После этого местные парламентарии решили внести в Государственную думу необходимые поправки к федеральному закону «Об исчислении времени».

Волгоградская область перешла с московского на местное время 28 октября 2018 года после проведённого за полгода до этого референдума.