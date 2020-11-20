Правительство поддержало переход Волгоградской области на московское время

https://static.news.ru/photo/8ac1f238-2b25-11eb-9276-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала документ о переводе Волгоградской области в часовой пояс с московским временем. Об этом сказано в отзыве на проект закона.

В нём, в частности, отмечается, что одобрена инициатива изменить состав территорий, образующих часовые пояса, исключив регион из третьей зоны (мск+1 — московское время плюс один час, UTC+4) и включив область во вторую часовую зону (мск, московское время, UTC+3). Это позволит увеличить эффективно используемое населением светлое время суток в период с 6:00 до 9:00 часов, передаёт РИА Новости.

В марте 2020 года Волгоградская областная дума распорядилась провести опрос жителей региона о переходе с местного времени на московское. Его провели в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.

Согласно официальным данным, 65% жителей области поддержали инициативу, против высказались около 34%. После этого местные парламентарии решили внести в Государственную думу необходимые поправки к федеральному закону «Об исчислении времени».

Ранее, как писал NEWS.ru, центральный районный суд Волгограда прекратил дело по коллективному иску о признании незаконным постановления депутатов о переводе региона с местного времени на московское.

Волгоградская область перешла с московского на местное время 28 октября 2018 года после проведённого за полгода до этого референдума.