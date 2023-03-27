Жители подтопленной деревни остались без питьевой воды Деревня Груздово в Калуге оказалась отрезанной от города и источников питьевой воды

Фото: vk.com/kalugnews

Деревня Груздово в пригороде Калуги оказалась отрезанной от города из-за того, что паводок размыл мост, сообщает «Подъем». По словам жителей, больше недели они живут без питьевой воды, власти рекомендуют им переждать.

Там водная блокада. В Груздове проживает шесть семей. Заблаговременно им было предложено разместиться у родственников или поехать в гостиницы, но люди у нас до последнего надеются на чудо. Для жителей обеспечен подвоз еды, воды на пару дней, пока вода не спадет. Нужно просто переждать, — заявил городской голова Дмитрий Денисов.

Денисов отметил, что строить новый мост и дорогу в деревню не планируют, так как это нецелесообразно. По его словам, там проживает небольшое число людей, и только в период паводка есть потеря транспортной связи.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) в комментарии для NEWS.ru опровергла затопление города Верхоянска из-за прорыва дамбы. В ведомстве подчеркнули, что в населенном пункте «ничего не смыло» и он «не ушел под воду». В региональном управлении МЧС предположили, что СМИ некорректно выразились.