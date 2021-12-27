Новосибирцы записали обращение к губернатору из-за мусорного полигона

В Новосибирской области выступили против строительства мусорного полигона, сообщает Сиб.фм. Жители Плотниково, Раздольного и других населённых пунктов записали видеообращение к губернатору Андрею Травникову и попросили пересмотреть решение о размещении полигона рядом с домами.

Без всякой поддержки государства люди жили, строили свои планы на жизнь именно с этим экологическим местом. Последние годы в Плотниковском сельсовете стала интенсивно развиваться и предпринимательская деятельность, которая даёт работу населению и дополнительные бюджетные средства для сельсовета. То есть помимо природной экосистемы здесь сложилась и социальная. Размещением полигона на данном участке вы ставите крест на развитии территории вокруг полигона, превращая место в пустыню под боком Новосибирска, — заявил председатель садового товарищества «Строитель-1» Дмитрий Маклаков.

Он пояснил, что в записи обращения к губернатору приняли участие 50–70 человек.

Постройка полигонов для хранения твёрдых коммунальных отходов в Новосибирской области до 2026 года запланирована в семи районах: в Куйбышевском, Каргатском, Тогучинском, Татарском, Кыштовском, Искитимском, Болотнинском.

Ранее зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в существовании незаконных свалок виноваты недобросовестные чиновники. Они не ликвидируют свалки, хотя на это есть деньги.