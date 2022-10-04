Жители Калуги сообщили о звуках взрывов в городе

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Калуга

Жители Калуги в социальных сетях отмечают, что в городе раздались три громких звука, похожих на взрывы, об аналогичной ситуации сообщают также в Туле и Подмосковье. Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на данные регионального МЧС отмечает, что причиной могли стать испытания гиперзвуковых самолетов. В официальных источниках данную информацию не подтверждали и не комментировали.

В районах Грабцево, Терепца и Суворова слышны звуки, будто кто-то что-то тяжелое уронил. На данный момент было три раза такое. Что это? Возможно, слышно по всей Калуге, — написал калужанин в соцсети «ВКонтакте».

3 октября в Херсоне прогремело три взрыва. По предварительным данным, сработали системы противовоздушной обороны. Минобороны России не подтверждало информацию о работе ПВО. Отмечалось, что в небе над городом следов от противоракет систем ПВО не было. Однако очевидцы сообщали, что слышали звуки взрывов.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Херсоне сотрудника МВД, передавшего спецслужбам Украины координаты жилого дома, по которому впоследствии был нанесен ракетный удар. Задержанным оказался глава отдела материально-технического обеспечения областного главка ведомства Владимир Великосельский. Он был убежден, что в доме, координаты которого он передал Киеву, проживали полицейские.