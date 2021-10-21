Жители Иваново заметили десятки чёрных мешков с трупами у морга

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В Свердловской области более чем на неделю раньше введут QR-коды для посещения театров, спортзалов и других объектов. Вход по QR-кодам рекомендовали также ввести торговым центрам, заведениям общепита и другим предприятиям сферы услуг. Об этом заявил на брифинге заместитель губернатора региона Павел Креков. Видео с его выступлением опубликовано на странице Свердловского правительства в соцсети «ВКонтакте».

Планируемые нами меры, связанные с введением зон, свободных от COVID-19, и QR-кодирования с 8 ноября, будут введены раньше. Они все будут введены, начиная с 30 октября текущего года, — сказал...