Жители Иваново заметили десятки чёрных мешков с трупами у морга
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
12:35, 22 октября 2021
Фото: ivanovonews.ru
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Жители Иваново сняли на видео десятки пакетов с трупами, лежащих у морга. Его сотрудники разбирали их в костюмах химзащиты. Видео опубликовал Telegram-канал «Подъём». В местном департаменте здравоохранения сообщили, что уже разбираются в произошедшем.
Информация проверяется. Сейчас появились некоторые новые данные, которые мы тоже проверяем. Обстоятельства выясняются, — приводит издание ответ департамента здравоохранения Ивановской области.
На видео показано, как трупы в чёрных пакетах лежат возле морга на земле, в специальном контейнере и в коридоре морга. Рядом сотрудники в полностью защитном костюме производят опись. В конце ролика слышно как они просят прекратить съёмку.
Местное издание IvanovoNews приводит свидетельство местной жительницы об условиях в местных больницах и моргах.
Хоронила отца, умершего в четвёртой горбольнице. В морге этой больницы настолько бесчеловечное отношение к покойным и живым людям, что напрашивается ассоциация с геноцидом, — делится впечатлениями женщина.
В России в очередной раз обновился максимальный показатель смертности от коронавируса. За минувшие сутки скончались 1064 человека, сообщается на сайте федерального оперштаба. За 24 часа выявлен 37 141 новый случай заражения коронавирусом. Это также является новым антирекордом. Предыдущий был зафиксирован 21 октября и составлял 36 339 случаев. Всего с начала пандемии COVID заразились более 8,1 млн россиян.