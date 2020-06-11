Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани прокомментировали просьбу лишить актёра Марата Башарова статуса заслуженного артиста республики, пишет inkazan.ru . Оказалось, что лишить звания артиста можно только в двух ситуациях — по судебному решению или при подаче им фальшивых документов. Оба случая к Башарову не применимы.

Башкирия

В Уфе работница буфета РКБ имени Куватова обратилась в Следственный комитет с жалобой на руководство больницы. Как пишет mkset.ru , она заразилась коронавирусом на работе ещё до 5 апреля — инфекцией переболела она и вся её семья. Однако администрация больницы обратилось к ней с требованием написать объяснительную записку, в которой должно быть указано, что в момент заражения она на работе не была.

Нижегородская область

Serguei Fomine/Russian Look

В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре сняли карантин по COVID-19, пишет newsnn.ru . Вспышка была зафиксирована в мае, когда после службы на Вербное воскресенье более 70 монахинь заразились инфекцией. Тогда в монастыре, несмотря на ограничения, собралось более 100 человек.

Удмуртия

В Ижевске ветеринары проверили фургон с животными из передвижного цирка, который уже три месяца стоит на местной парковке, пишет udm-info.ru . Во временном жилище обитают пять собак, два примата, одна ослица и 13 голубей. Ветеринары оценили их состояние как удовлетворительное, однако попросили владельцев цирка найти для животных более комфортное пристанище.

Ростовская область

В Ростовской области исправительную колонию с 6 июня перевели на карантин из-за вспышки коронавируса, пишет rostovgazeta.ru . Все работники колонии переходят на двухнедельный график работы, также на территорию перестанут допускать посылки для заключённых.

Приморье

В Приморье местный житель во время рыбалки познакомился с общительной белухой, пишет vostokmedia.com . По словам мужчины, животное подплыло прямо к каяку и резвилось вокруг него, всячески показывая своё дружелюбие. Однако погладить себя белуха не дала, подпустив человека только на 20 сантиметров.

Омская область

В Омске региональный Минздрав отказался закупать лекарства тяжелобольному ребёнку. Как пишет gorod55.ru , за счёт благотворительных фондов для ребёнка приобрели несколько дорогостоящих инъекций, после чего мать обратилась за помощью к региональному Минздраву. Однако власти отказались закупать препарат, хотя их обязали сделать это по суду.

Оренбургская область

Сотрудников исправительной колонии № 6 Соль-Илецка «Чёрный дельфин» заставили ходить босиком по битому стеклу. Как пишет 56orb.ru , необычный тренинг прошёл в рамках психологического занятия. В пресс-службе УФСИН по Оренбургской области заявили, что хождение по стеклу поможет сотрудникам справиться со страхами и познать себя.

Карелия

Пожилых людей и инвалидов из центра соцобслуживания в Карелии кормили просроченными продуктами. Как сообщает karelinform.ru , прокуратура при проверке выявила множество других нарушений, в том числе отсутствие пожарной сигнализации.

Тюменская область

Семья в Тюмени отправила своих несовершеннолетних детей в Курган через сервис BlaBlaCar. Как сообщает nashgorod.ru , мальчики 3 и 16 лет без сопровождения взрослых отправились к бабушке на каникулы, однако из-за ограничительных мер их не пропустили. Водитель высадил детей около одного из кафе. На их маму составили протокол.

Хабаровский край

Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей Хабаровского края массово отравили водой. Как сообщает transsibinfo.com , более 20 человек, проживающих на территории посёлка Переяславка, положили в больницу с признаками отравления. Местные жители написали в прокуратуру коллективное обращение, после чего было возбуждено уголовное дело.

Ставропольский край

В Ставрополе арендатора «Дома с привидениями» оштрафовали на 4 млн рублей, пишет newstracker.ru . Владелец старинного особняка, являющегося историческим объектом, обязался реконструировать его и содержать за свой счёт. Работы было необходимо выполнить до ноября 2019 года, но они даже не начались.

Челябинская область

В Челябинской области жители села частично отстояли пляж, захваченный местными бизнесменами. Как сообщает kursdela.biz , в прошлом году неизвестные люди обнесли забором несколько километров прибрежной полосы и поставили охранника, который пускал на пляж лишь за деньги. Суд постановил разобрать 20 метров ограждения около воды, так как по закону это зона свободного доступа.

ХМАО

Следственный комитет проверит действия полицейских из Сургута, грубо задержавших местных жительниц за нарушение самоизоляции, сообщает muksun.fm . Сотрудники полиции попросили их покинуть общественное место, однако женщины не отреагировали. Также они сбили с одного из полицейских регистратор. После этого полицейский повалил одну из сургутянок на землю и надел на неё наручники.

Волгоградская область

До пяти лет лишения свободы грозит бывшей заведующей кафедрой волгоградского вуза, сообщает novostivolgograda.ru . Сотрудница института обвиняется в получении взятки. Являясь научным руководителем у двух своих выпускников, завкафедрой всячески отклоняла проекты их дипломных работ и предлагала свою помощь за деньги.

Свердловская область

В Свердловской области настоятель Среднеуральского женского монастыря обвиняется в распространении ложной информации, передает tagilcity.ru . Во время своих проповедей схигумен Сергий говорил прихожанам не верить в существование коронавируса.

Ленинградская область

Силовики проводят обыски у бывшего руководства аграрного университета в Петербурге. Правоохранители заинтересовались несанкционированным полигоном отходов, принадлежащим вузу, сообщает newia.ru . Силовики изучают получение аграрным университетом лицензии на сбор и утилизацию отходов, которые бизнесмены свозили на этот полигон с лета прошлого года. Участок является собственностью вуза, который не получал доход от коммерческого использования территории.

Хакасия

Власти Хакасии отказывают в выдаче детских пособий большинству заявителей, сообщает newkhakasiya.online . По указу президента доппособия имеют право получить семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. В Хакасии размер выплат на каждого ребёнка равняется 5852 рублям. При этом пособия должны выдавать ретроспективно, считая деньги с января. То есть за шесть месяцев сразу. В Хакасии сумма должна составить 35 112 рублей на каждого ребёнка. Практически никто в республике пособия ещё не получил.

Новосибирская область