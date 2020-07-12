Жители Хабаровска вновь вышли на улицы в поддержку Фургала

https://static.news.ru/photo/f47cf5ee-c43f-11ea-a3f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Жители Хабаровска проводят уже третью несанкционированную акцию в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств в 2004-2005 годах.

Как сообщает «Интерфакс», в полдень 12 июля митингующие собрались на площади Ленина и пошли по проезжей части центральных улиц Хабаровска. По данным на 22:00 местного времени, протестующие вновь были замечены на улицах города. Полиция им не препятствовала.

Кроме того, в Сети появилась информация о том, что пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко была задержана. Однако она опровергла эти данные, отметив, что находилась «на встрече».

Я была на личной встрече и она длилась порядка двух часов. Не могла говорить, поэтому приходилось сбрасывать [звонок]. Никаких задержаний, арестов на данный момент не было. По поводу обысков ничего не могу сказать, потому что дома не была с утра, — сказала URA.RU Томченко.

Как писал NEWS.ru, акция началась в 12:00 по местному времени (05:00 мск) 12 июля. Пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко назвала митинг провокацией в целях дискредитации акции поддержки, проведённой накануне. По приблизительным подсчётам, в мероприятии приняли участие несколько сотен человек, значительно меньше, чем в акции 11 июля. Тогда, по информации корреспондентов «Коммерсанта», в шествии участвовали около 30 тысяч человек.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Организованная преступная группа неоднократно совершала особо тяжкие преступные действия против жизни и здоровья предпринимателей. Сообщается, что помимо Сергея Фургала арестованы ещё четыре участника ОПГ.