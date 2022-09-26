Жители Гатчины пожаловались на постоянный неприятный запах в городе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Гатчине не могут найти источник неприятного запаха в городе, которая доставляет жителям множество проблем, сообщают СМИ. Глава администрации Людмила Нещадим сообщила, что зарегистрировано более 270 обращений по поводу вони. За ситуацией наблюдает комитет государственного экологического надзора Ленинградской области, который недавно установил в городе стационарные посты мониторинга воздуха. При этом в ведомстве отмечают, что ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических норм и качество воздуха отвечает Роспотребнадзор и Росприроднадзор.

Мы консолидируем ресурсы и возможности органов местного самоуправления, региональной и федеральной власти. Все лето велась активная работа по мониторингу воздуха и выявлению источника запаха, но единой позиции, откуда берется зловоние, до сих пор нет, — сказала Нещадим.

Местные жители сообщают, что возникающее неизвестно откуда зловоние появляется в разных частях города, иногда начинает пахнуть газом в тех районах, где газовая труба даже не проведена. Кроме этого, неприятный запах также иногда могла приобретать и водопроводная вода.

Исполнительный директор НКО «Гражданская инициатива против экологической преступности» Дмитрий Шевченко ранее сообщил, что в России лучше использовать мусорные полигоны, чем сжигать отходы. В ведомствах и организациях спорят о том, какую методику выбрать, уже давно. Так эколог прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект, предлагающий сжигать мусор в виде топлива из отходов.