Белгородские власти сообщили об обстреле подстанции в Шебекино Губернатор Белгородской области Гладких: ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино

Фото: Таисия Лисковец/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли подстанцию в Шебекино. По его словам, в результате атаки жертв и пострадавших нет, однако поврежден трансформатор подстанции. Из-за этого, по его данным, без света остались более двух тысяч жителей.

ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино. Снарядами поврежден трансформатор подстанции. Сейчас от электроэнергии отключены более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет, — написал Гладков.

Губернатор добавил, что на месте пожара находится его заместитель Константин Полежаев, глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов, МЧС и другие оперативные службы. Он пообещал, что последствия оперативно устранят.

Накануне Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли хутор Масычево Грайворонского городского округа. По его данным, погибших и пострадавших нет, однако в результате обстрела два дома оказались разрушены, 13 повреждены осколками.

Ранее в ФСБ РФ сообщили, что с начала октября увеличилось число обстрелов российской территории украинскими формированиями, под огонь попадают Брянская, Курская и Белгородская области. За неделю было зарегистрировано более 100 обстрелов Украиной населенных пунктов вышеупомянутых областей из РСЗО, артиллерии, минометов и БПЛА.