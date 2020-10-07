Жителей Подмосковья призвали не пользоваться общественным транспортом

https://static.news.ru/photo/421291c2-08cb-11eb-910f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал жителей региона отказаться от поездок в общественном транспорте без крайней необходимости.

Глава Подмосковья в своём обращении отдельно выделил находящихся в группе риска пожилых людей. Также Воробьёв напомнил о необходимости соблюдать масочно-перчаточный режим и попросил жителей региона не заниматься самолечением при появлении симптомов COVID-19.

Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Чем быстрее вы попросите о помощи, тем лучше, — написал губернатор в Instagram.

Подмосковье по общему количеству заболевших COVID-19 (75 712) занимает второе место в стране. За последние сутки в области выявили 395 новых случаев заражения.

Накануне, 6 октября, Воробьёв попросил жителей региона воздержаться от посещения массовых публичных мероприятий, передавал NEWS.ru. Также губернатор поручил усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора в общественных местах.