Жителей Подмосковья призвали не пользоваться общественным транспортом

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал жителей региона отказаться от поездок в общественном транспорте без крайней необходимости.
Глава Подмосковья в своём обращении отдельно выделил находящихся в группе риска пожилых людей. Также Воробьёв напомнил о необходимости соблюдать масочно-перчаточный режим и попросил жителей региона не заниматься самолечением при появлении симптомов COVID-19.
Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Чем быстрее вы попросите о помощи, тем лучше, — написал губернатор в Instagram.
Подмосковье по общему количеству заболевших COVID-19 (75 712) занимает второе место в стране. За последние сутки в области выявили 395 новых случаев заражения.
Накануне, 6 октября, Воробьёв попросил жителей региона воздержаться от посещения массовых публичных мероприятий, передавал NEWS.ru. Также губернатор поручил усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора в общественных местах.
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