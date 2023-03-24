Житель Улан-Удэ выкинул труп свиньи в мусорный бак в жилом квартале

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Улан-Удэ два дня возил труп свиньи в багажнике своего автомобиля, после чего выкинул его в мусорный бак в жилом квартале, сообщает «МК в Бурятии». Мужчину привлекут к административной ответственности за ненадлежащую утилизацию биологических отходов. Ему грозит штраф от четырех до пяти тысяч рублей.

Инцидент произошел в 102-м жилом квартале Улан-Удэ. Местный дворник заметил, как обвиняемый выбрасывал тушу свиньи в мусорный контейнер. Специалисты ветеринарной службы опасались, что труп животного мог создать угрозы распространения африканской чумы свиней (АЧС), ведь в Красноярском крае недавно была зафиксирована вспышка этой болезни. Место происшествия было продезинфицировано. Впоследствии анализы образцов с трупа свиньи показали отрицательные результаты на АЧС.

Нарушитель рассказал, что купил свинью на «Авито». По его словам, животное могло умереть из-за корма, который ей давала хозяйка.

О ветеринарных правилах мужчина знал, нарушить законодательство его сподвигла «бестолковость», — сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.

В Красноярском крае ранее ввели региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, возникшую из-за вспышки африканской чумы свиней в Минусинске и Минусинском районе. Указ об этом подписал глава региона Александр Усс, который также ввел карантин в селе Каратузское из-за случаев заболевания животных. Кроме того, власти постановили изъять животных с земельного участка в Минусинском районе для ликвидации очага инфекции.