https://static.news.ru/photo/288a56ac-ca6c-11e9-825d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Житель Автозаводского района Тольятти сообщил местным силовикам, что стал жертвой мошенника. Злоумышленник за вознаграждение обещал включить его в льготный список на получение автомобиля со скидкой.

Потерпевший передал подозреваемому 15 тысяч рублей, но выполнения уговора так и не дождался, после чего решил обратиться в правоохранительные органы. В ходе проведения оперативных мероприятий возможного преступника задержали, передаёт официальный портал УМВД России по Тольятти.

Полицейские проверяют фигуранта на причастность к другим незаконным деяниям.

Ранее News.ru сообщал, что спрос на недвижимость в Тольятти является самым маленьким среди российских городов. По аналитиков, больше всего жители РФ хотят купить жильё в Москве и Санкт-Петербурге.