Житель Приморья «заминировал» Уссурийск «урановой бомбой»

https://static.news.ru/photo/e8b45810-9833-11eb-9474-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уссурийске предстанет перед судом местный житель, обвиняемый в заведомо ложном сообщении об акте терроризма из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Он грозил взорвать в городе «урановую бомбу».

Инцидент произошёл в летом 2020 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина позвонил на станцию скорой помощи и сообщил фельдшеру, что у него есть «урановая бомба», в результате взрыва которой «плохо будет» Уссурийску и расположенному поблизости селу Михайловка, где находятся объекты социальной инфраструктуры. Мужчина также заявил, что ему необходимы $500 млн.

В результате его преступных действий были отвлечены силы и средства правоохранительных органов и служб, которые призваны оказывать помощь в экстремальной ситуации, — говорится на сайте прокуратуры Приморья.

Злоумышленник был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Обвинение по нему утверждено прокурором Уссурийска, дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве охранник одной из школ «заминировал» её, чтобы получить поощрение от руководства. Он приобрёл в Интернете муляж взрывного устройства, заложил его на территории школы и инсценировал обнаружение.