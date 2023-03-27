Житель Приморья напугал людей тигром и получил штраф Суд оштрафовал жителя Приморья на 50 тысяч рублей за недостоверное фото с тигром

Фото: АГН Москва/Global Look Press

2019 год. Варшавское депо Московского метрополитена. Запущен новый поезд с изображением амурского тигра. Архивное фото

Суд в Приморье оштрафовал местного жителя на 50 тысяч рублей за то, что тот выложил в интернет фотографию тигра и распугал тем самым соседей, сообщает пресс-служба центра «Амурский тигр» во «ВКонтакте». Он был обвинен по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ и в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу общественного порядка). Помимо штрафа, у него конфисковали мобильный телефон.

Жалобу на 30-летнего мужчину написала жительница населенного пункта Яковлевка Приморского края. Она увидела в Сети фотографию разгуливающего по селу тигра, после чего обратилась в специальный центр. Полицейские попытались выследить зверя в окрестностях Яковлевки, но не нашли даже его следов. Позднее они выяснили, что снимок был недостоверным. На распространившего его мужчину составили протокол, а позднее оштрафовали.

Ранее в Хабаровском крае изголодавшийся тигр напал на охотников в таежной сторожке. Одного из них дикий зверь покусал, а после разорвал мужчине спину. Тигра застрелили при нападении. Охотнику позднее ампутировали руку. Он рассказал, что ему удалось эвакуироваться из тайги лишь спустя два дня после ранения, он потерял много крови.