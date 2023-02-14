Голодный тигр разбил окно и разорвал спину охотнику под Хабаровском

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

В Хабаровском крае изголодавшийся тигр напал на охотников в таежной сторожке, сообщает телеканал РЕН ТВ. Одного из них дикий зверь покусал, а после разорвал мужчине спину, сейчас за его жизнь борются врачи. Самого тигра застрелили при нападении.

Инцидент произошел в одном из глухих поселений в Хабаровском крае. Голодный и исхудавший тигр разбил окно охотничьей сторожки в лесу, залез в него и напал на людей. Очевидцы произошедшего засняли дикое животное после его нейтрализации. На кадрах видно, как охотники удивляются размерам зверя.

Пострадавшего мужчину эвакуировали из тайги лишь спустя два дня после ранения, он потерял много крови.

Ранее в Хабаровском крае нашли останки охотника с Сахалина, который, предположительно, скончался от нападения тигра. Как рассказали местные власти, тело мужчины было обнаружено спустя несколько дней с момента его гибели. По их словам, мужчина приехал в поселение поохотиться, но долго не выходил на связь с родственниками. Именно они и обратились с просьбой разыскать мужчину. На месте обнаружения тела были найдены следы дикого животного. Следствие начало проверку.

До этого на территорию детдома в хабаровском селе Найхин зашел тигр с мертвой собакой в зубах. Хищника видели как минимум в трех селах: ночью он попал в объектив камер возле стадиона.