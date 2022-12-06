«Слышал штук десять выстрелов»: житель Новошахтинска рассказал о стрельбе Житель Новошахтинска рассказал, что слышал около 10 выстрелов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Новошахтинска рассказал NEWS.ru, что он и его отец слышали около 10 выстрелов в момент происшествия. По его словам, ранение получил сотрудник «Ю-Мета» и двое полицейских, однако в головном офисе компании информацию о ранении сотрудников не подтвердили. Он подчеркнул, что перекрыта трасса на выезд из Новошахтинска.

Другой собеседник рассказал, что в городе «идет обстрел», злоумышленник одет в военную форму и вооружен пулеметом.

У нас сейчас по Новой Соколовке и по Старой Соколовке идет обстрел, ходит мужчина — 180-190 см — в военной форме с пулеметом. И он сейчас, как мне говорили, поехал на Старую Соколовку. Сейчас катаются полиция, ОМОН, Росгвардия, скорая помощь. Они сейчас все на Старой. Мне друг сказал, что он передвигается на Приоре (Lada Priora. — NEWS.ru), — поделился местный житель.

Ранее ГУ МВД по Ростовской области сообщило, что вооруженный мужчина напал на полицейских в Новошахтинске. В ведомстве уточнили, что один человек, сотрудник полиции, получил ранение, но его жизни ничего не угрожает. Полицейские получили приказ надеть бронежилеты и вооружиться автоматами для поисков преступника. В городе введен план «Сирена» для поимки злоумышленника.

В октябре в Костромской области пожилой мужчина ранее выстрелил в полицейского, сопровождавшего его в служебный автомобиль. От полученных ранений правоохранитель скончался. Подозреваемого вскоре нашли в заброшенном здании в лесополосе. После переговоров мужчина 1958 года рождения сдался полиции. Как выяснилось, ранее он был неоднократно судим.