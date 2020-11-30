Житель Нижневартовска не смог вызвать врача после 1200 звонков

https://static.news.ru/photo/b6557e8a-3311-11eb-a2e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многочисленные попытки жителя Нижневартовска Антона Сунегина вызвать врача для своей матери не привели к успеху. При этом он сделал более тысячи звонков в поликлинику, но так и не добился результата.

Позвонил в поликлинику № 2 тысячу двести раз, постоянно натыкались на короткие гудки (занято), но мы всё-таки дозвонились. Врача не было, а температура всё не отступала. Спустя три дня я всё-таки решил выяснить, почему же в диспетчерской всегда занято. Оказывается, диспетчеры сняли трубку с аппарата и просто положили её на стол, — цитирует Сунегина URA.RU.

Он отметил, что хотел вызвать врача из-за высокой температуры у матери. В итоге он сумел дозвониться до диспетчерской — вызов приняли. Вот только врач так и не приехал. На ситуацию уже отреагировал региональный департамент здравоохранения, сообщив об усилении диспетчерской службы этой поликлиники. Кроме того, ведомство пообещало организовать приём и отработку вызовов на дом через WhatsApp.

Примечательно, что эта поликлиника уже не в первый раз оказывается в центре скандала. Об аналогичной ситуации сообщалось в начале ноября, пациентка с подозрением на коронавирус сделала порядка 500 звонков, но не смогла вызвать врача.

Ранее NEWS.ru писал, что главный врач городской поликлиники № 11 Хабаровска Вера Пак скончалась в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.